Ministrul Transporturilor (PSD) a fost intrebat daca Emil Boc poate face "Metroul Mic" pana in 2026 - VIDEO

Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, a spus ca este increzator ca Emil Boc poate face metroul cu 9 statii pana in 2026.Metroul clujean trebuie sa aiba 19 statii, dar in prima etapa se face un "Metrou Mic", cu numai 9 statii, care a fost estimat initial la un miliard de euro. Acum, probabil ca pretul va creste."M-a informat despre faptul ca licitatia, pe care a demarat-o si pe care gestioneaza, se afla in blocaj pentru ca indicatorii tehnico-economici aprobati la inceputul anului ... citeste toata stirea