Ministrul Culturii, Raluca Turcan, le-a spus tinerilor care este succesul ei in politica mare."Am fost profund impresionata de energia, entuziasmul si ideile pe care le-am regasit la studentii liberali in cadrul acestei intalniri si pot spune ca m-au inspirat in mod sincer.In mesajul transmis, am subliniat ca, pentru a atinge succesul in politica, sunt esentiale cel putin urmatoarele calitati: sa fii bine pregatit profesional, sa fii dedicat muncii si sa ramai integru. Aceste trei principii ... citeste toata stirea