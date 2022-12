Ministrul Turismului spune ca "nu numai in Austria sunt conditii bune de schiat", dupa ce Viena s-a opus aderarii Romaniei la Spatiul Schengen

Ministrul Turismului din Romania a calificat ca fiind "de neinteles" atitudinea guvernului de la Viena care se opune aderarii Romaniei la Schengen si ii sfatuieste pe romani sa aleaga alte destinatii pentru a schia in detrimentul Austriei.Daniel Cadariu, ministrul Turismului, a declarat ca numarul romanilor care merg in vacante in Austria e in medie de 370.000, principala tinta fiind partiile de schi. Ministrul a adaugat ca "nu numai in Austria sunt conditii ideale pentru schiat" si apoi a ... citeste toata stirea