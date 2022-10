Politistii clujeni au intervenit in aceasta dimineata la un accident rutier petrecut pe strada 1 decembrie 1918 din Campia Turzii. Din primele informatii, un baiat de 16 ani a fost lovit in timp ce traversa pe trecerea de pietoni."Evenimentul rutier s-a produs in jurul orei 07.15, pe strada 1 Decembrie 1918. Din verificarile ... citeste toata stirea