Minor de 17 ani condamnat la Cluj pentru talharie calificata dupa ce a deposedat un calator de o geaca, in troleibuz

Un minor de 17 ani a fost condamnat la Cluj la internarea intr-un centru educativ pentru un an, caci nu poate fi condamnat la inchisoare fiind minor, pentru talharie calificata, dupa ce intr-un troleibuz a deposedat un calator de o geaca.Verdictul in caz a venit joi, Judecatoria Cluj-Napoca l-a condamnat pe minor la internarea timp de un an intr-un centru educativ pentru savarsirea infractiunii de talharie calificata; cum acesta era deja condamnat la un an, internarea a fost marita la doi ani. ... citește toată știrea