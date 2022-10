La data de 3 octombrie a.c. Politia municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata cu privire la faptul ca minora COVACI CRENGUEsA MARIA, in varsta de 14 ani, a plecat voluntar la aceesi data, in jurul orei 22.50 dintr-un centru de minori siutat in municipiul Cluj-Napoca, iar pana in prezent nu a mai revenit.SEMNALMENTE - inaltime aproximativa 1. ... citeste toata stirea