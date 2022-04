Minora disparuta din Cluj a fost gasita la o stana de oi, in judet. Politistii i-au deschis un dosar penal "iubitului" adult

Politistii clujeni au gasit-o pe minora plecata voluntar de acasa la data de 28 aprilie, pe raza comunei Mihai Viteazu din judetul Cluj. La momentul interventiei, adolescenta se afla la o stana de oi din extravilanul comunei cu un barbat, in varsta de 42 de ani, din judetul Alba."Minora plecata voluntar, CHIS NATALIA - MARIA a fost depistata ieri, 29 aprilie a.c., in jurul orei 18.30, pe raza comunei Mihai Viteazu, judetul Cluj, in urma activitati lor derulate de politistii Sectiei 8 Politie ... citeste toata stirea