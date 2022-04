Minora plecata de acasa a fost gasita. A batut tot judetul si a fost gasita la o stana cu un barbat - VIDEO

O minora de 15 ani disparuta din Cluj-Napoca a fost gasita in comuna Mihai Viteazu.Minora plecata voluntar, CHIS NATALIA - MARIA a fost depistata ieri, 29 aprilie a.c., in jurul orei 18.30, pe raza comunei Mihai Viteazu, judetul Cluj, de politisti.Au lucrat echipe de la Sectia 8 Politie Rurala Huedin, Sectiei Regionale de Politie Transporturi Cluj, Serviciul de Investigatii Criminale si Sectia 9 Politie Rurala Turda, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria ... citeste toata stirea