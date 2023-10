Un cioban din Cluj a fost condamnat ieri la 15 ani de inchisoare cu executare pentru tentativa de omor dupa ce si-a lovit in repetate ori colegul cu o piatra in cap, dar si cu o bata.Ciobanul a fost trimis in judecata in ianuarie de Parchetul de pe langa Tribunalul Cluj pentru savarsirea infractiunii de tentativa de omor calificat iar ieri a venit si sentinta instantei de fond - 15 ani de inchisoare.In fapt s-a retinut ca in cursul zilei de 17 decembrie anul trecut, in jurul orei 17, in ... citeste toata stirea