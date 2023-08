Mirabela Coloji, o fata de 12 ani din orasul Cluj-Napoca, a fost data disparuta de familie, dupa ce a plecat de acasa si nu s-a mai intors. Politia face apel catre cei care detin informatii despre adolescenta sa sune la 112."La data de 30 august a.c, in jurul orei 20.00, Politia municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca minora COLOJI MIRABELA, in varsta de 12 ani, a plecat la aceeasi data, in jurul orei 08.00 de la domiciliul ... citeste toata stirea