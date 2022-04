"Miracol" de Paste pentru romanul incarcerat opt ani in temnitele comuniste din China. "De doua ori pe luna eram scos dintr-o cusca si dus in alta"

Marius Balo, romanul care si-a petrecut ultimii opt ani in inchisorile comuniste din China, a fost in sfarsit pus in libertate si se intoarce acasa. El va ateriza la Cluj, duminica. Marius Balo a fost eliberat in urma cu o luna dintr-un penitenciar din Shanghai, mai exact pe 27 martie, insa nu s-a putut intoarce acasa din cauza lockdown-ului impus de autoritati in marea metropola chineza. In tot acest timp, el si-a luat de patru ori bilete de avion pentru Romania, dar de fiecare data zborurile ... citeste toata stirea