Mircea Bravo, despre tineri: De ce suntem tot mai prosti - VIDEO

Vloggerul Mircea Bravo s-a saturat de vorba "Eu nu-s curios!". Acesta crede ca cea mai valoroasa calitate este curiozitatea."Eu cred, ca cea mai tare, cea mai valoroasa calitate pe care poti s-o ai in anii astia pe care ii traim acum este curiozitatea. Sa fii curios de lucruri in general. Vad tot mai rar la oameni chestia asta, sa fim curiosi. Cred ca de-a lungul istoriei, cumva poate nu era chiar atat de apreciata curiozitatea. Poate ... citeste toata stirea