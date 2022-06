Mircea Bravo s-a insurat. "Prima nunta la care o sa fie furata bunica, nu mireasa"

Celebrul vlogger Mircea Bravo face nunta. El a anuntat saptamana trecuta ca si-a gasit "o fata din Bistrita" si se va casatori. Petrecerea are loc in seara de joi, 16 iunie, in Cluj-Napoca. "Sunt la nunta lui Mircea Bravo, prima nunta din Romania la care o sa se fure bunica, nu mireasa", a scris pe Facebook Tibi Codorean, unul dintre prietenii lui Mircea Bravo. "Subscriu cu dovada la spusele colegului Tibi", a anuntat au alt prieten si colaborator de-al vloggerului, Bob Radulescu, care a postat ... citeste toata stirea