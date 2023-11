Boss -ul de la ECO Garden, firma abonata la banii publici si la Primaria Cluj-Napoca si la Consiliu Judetean s-a apucat de tuns iarba in plina iarna.Angajatii firmei Eco Garden au fost surprinsi, vineri dimineata, la iesire din Cluj-Napoca spre Apahida, in timp ce tundeau iarba care nu mai creste de aproape doua luni fiind sezon rece.Probabil ca aceasta activitate, platita de Primaria Cluj-Napoca, ar fi trebuit sa fie executata in ... citeste toata stirea