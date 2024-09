Mircea Geoana a gafat in primul interviu in calitate de candidat la presedintie. I-a urat sanatate Regelui Mihai

In primul sau interviu in calitate de candidat la presedintie, Mircea Geoana, i-a urat sanatate Regelui Mihai I al Romaniei, vorbind despre ultimul discurs al acestuia din Parlamentul Romaniei. Regele Mihai I a murit in anul 2017, 5 decembrie."Si ma intorc la ceea ce spunea regele Mihai in 2011 cand a facut 90 de ani. Dumnezeu sa-i dea sanatate, am fost si in Senat cand a avut ultimul discurs. A avut un discurs foarte important si a spus: *Esara are nevoie de carmuitori drepti si priceputi*. ... citește toată știrea