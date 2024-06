Mircea Geoana, declaratii exclusive la Cluj. Cand isi va anunta candidatura pentru Prezidentiale: "Nu partidele aleg presedintele Romaniei"

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana este pregatit sa intre pe cont propriu in competitia electorala pentru sefia statului. Geoana a facut aceste declaratii chiar la Cluj-Napoca. Precizand ca nu partidele aleg presedintele Romaniei, ci oamenii.Avand in spatele sau platforma "Romania Renaste", Geoana se afla joi, la Cluj-Napoca, pentru a participa la conferinta "Romania in Europa. Centru versus Periferie".Unul dintre motivele pentru care liderii liberali vor sa amane alegerile ... citește toată știrea