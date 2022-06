Mircea Geoana: "Romania va beneficia de aceeasi protectie NATO ca Germania. Prezenta militara va fi semnificativa"

Romania si tarile NATO din flancul estiv vor beneficia de aceeasi protectie din partea NATO precum tarile din Vest, a sustinut secretarul adjunct NATO, Mircea Geoana, care a fost prezent la o dezbatere in cadrul UBB. El a mai precizat ca NATO va aduce in Romania forte militare semnificative, avand in vedere razboiul burtal din Ucraina. Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), impreuna cu Institutul Aspen Romania, a organizat,astazi, in Auditorium Maximum al UBB, dezbaterea cu tema ... citeste toata stirea