Mircea Geoana si-a anuntat oficial candidatura la alegerile prezidentiale: ,,Avem nevoie de o schimbare adevarata" - VIDEO

Fostul Secretar General Adjunct al Nato, Mircea Geoana, si-a anuntat candidatura ca independent la alegerile prezidentiale printr-un mesaj video postat pe retelele sociale.Politicianul in varsta de 66 de ani a mai candidat la prezidentiale in 2009, ca presedinte PSD, dar a pierdut in turul secund in fata lui Traian Basescu.Ce a transmis Mircea Geoana in mesajul video:,,Candidez la presedintie pentru ca stiu ca avem nevoie de o schimbare adevarata!Puteam sa va promit o tara perfecta. Sa ... citește toată știrea