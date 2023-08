Sute de clujeni s-au plans luni pe retelele de socializare de mirosul groaznic care a ajuns pana in oras de la rampa de gunoi. Clujenii reclama faptul ca in mai multe zone ale municipiului, in special in Marasti, Iris, Someseni si Gheorgheni miroase puternic a levigat de la groapa de gunoi. Oamenii au fost nevoiti sa stea cu geamurile inchise in perioada caniculei, pentru ca era imposibil sa suporte "mirosul de fecale".Mirosul provine de la noua rampa de gunoi de la Pata Rat, administrata de ... citeste toata stirea