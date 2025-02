Miros insuportabil in apropierea unui rau din Cluj-Napoca! Oamenii se plang si de mizeria din zona: ,,E plin de deseuri si depuneri de vegetatie"

Clujenii care locuiesc in preajma raului Nadas se plang ca, in unele zone, intreg cursul de apa e plin de gunoaie.Un clujean care locuieste in zona Tudor Vladimirescu, in proximitatea careia trece si raul, spune ca acesta s-a umplut de deseuri, solicitand ca Primaria sa intervina. Clujeanul mentioneaza ca mirosul este extrem de neplacut, mai ales pe timpul verii.,,Paraul Nadas din zona Tudor Vladimirescu si strazile adiacente trebuie curatat, e plin de deseuri si depuneri de vegetatie. Sunt ... citește toată știrea