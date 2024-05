Miros pestilential in Cluj! Duhoarea, reclamata din nou de clujeni: "Rade iarasi primavara si duhneste a levigat"

Mirosul insuportabil a revenit in Cluj-Napoca, acesta fiind resimtit in cartierul Grigorescu. In loc sa se bucure de plimbarile in aer liber in minivacanta de Paste, multi clujeni sunt nevoiti sa suporte mirosul pestilential din oras si sa stea acasa, cu geamurile inchise."In Grigorescu, in dimineata asta, cate-un val de aer bun, chiar cu miros de iarba si flori, in alternanta cu mirosul pestilential care a devenit deja a sasea stea din cinci.Rade iarasi ... citește toată știrea