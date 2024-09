Miros puternic de deseuri arse in Gheorgheni! Clujean: ,,Se intampla noaptea tarziu, dar nu stiu de unde provine"

Un clujean care locuieste in cartierul Gheorgheni sustine ca trebuie sa doarma cu geamul inchis din cauza unui miros foarte puternic de deseuri arse.Acesta mentioneaza ca, mirosul apare mereu in timpul noptii insa nu stie care este sursa. Clujeanul subliniaza ca nu este prima data cand se intampla acest lucru.,,Un miros foarte puternic si toxic de deseuri arse, plastic, cauciucuri sau ceva asemanator. Se intampla noaptea tarziu dar nu stiu de unde provine.In Gheorgheni am simtit in jurul ... citește toată știrea