Clujenii se plang ca iarasi miroase a gunoaie in oras, reclamatiile venind din cartierul Gheorgheni, strada Unirii, zona Iulius Mall."Iarasi miroase a gunoi, cel putin in Gheorgheni. De vreo 2 ore a inceput (sesizare in jurul orei 13.00). Poate sesizati pe cineva sa se faca rapid verificari, nu comisii", ne-a explicat un clujean.Acesta a semnalat ca mirosul vine de pe strada Unirii. "Se simte si pe strada si la etajul 4 un miros de gunoi", a mai spus clujeanul.Presedintele Consiliului ... citeste toata stirea