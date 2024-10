Mirosul insuportabil a revenit in Cluj-Napoca: "Iti muta nasul din loc"/ "Am crezut ca am calcat in rahat"

Mirosul pestilential a revenit in Cluj-Napoca, acesta fiind resimtit in centrul orasului, dar si in cartierele Marasti, Someseni si Grigorescu. In ciuda faptului ca temperaturile au scazut, duhoarea care revine periodic in orasul de cinci stele nu este influentata de acest factor."Miresmele" care au terorizat clujenii in ultimii ani au fost semnalate inca de joi, 17 octombrie. Mai multe persoane au discutat despre problema pe retelele de socializare, exprimandu-si nemultumirea:"Nu stiu cat ... citește toată știrea