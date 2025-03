Misiune contracronometru spectaculoasa pentru salvamontistii clujeni! Un tanar ranit, evacuat cu elicopterul SMURD dintr-o zona imposibila FOTO

Un caz medical care a necesitat sprijinul elicopterului SMURD a avut loc in weekend in Defileul Cheile Turenilor. Un tanar de 24 de ani s-a accidentat la un umar in zona cascadelor din defileu si a solicitat interventia salvamontistilor clujeni.Interventie spectaculoasa a salvamontistilor clujeni: Tanar accidentat in Cheile Turenilor, evacuat cu elicopterul SMURDO noua actiune complexa de salvare a avut loc in weekend in Defileul Cheile Turenilor, unde un tanar de 24 de ani s-a accidentat la ... citește toată știrea