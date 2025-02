Misiune imposibila in Cluj-Napoca! Pietonii isi risca viata pe trotuare in fiecare zi: "Nu exista spatiu pentru a trece"

Locuitorii de pe strada Croitorilor trag un semnal de alarma cu privire la masinile parcate pe trotuare.Ei sustin ca este imposibil ca pietonii sa circule pe trotuarul din stanga, neexistand niciun pic de spatiu pentru a trece, fie cu bagaje, fie cu caruciorul pentru copii"Aceasta situatie pune in pericol siguranta pietonilor, fortandu-i sa mearga pe carosabil. Problema contravine normelor rutiere si afecteaza grav accesibilitatea in zona. Mentionez ca am mai facut o ... citește toată știrea