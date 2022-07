Misterul pistolului-mitraliera romanesc cu care a fost ucis un ofiter de politie din SUA. Anchetatorii incearca sa afle cum a intrat in tara arma

Un politist american din Detroit a fost ucis zilele trecute cu o arma romaneasca, pistolul-mitraliera AK-47 Draco. Anchetatorii au incercat sa afle de unde provine arma "exotica", in conditiile in care exista temerea ca a fost adusa de retelele de traficanti de arme Loren Courtis, un ofiter de politie american din Detroit, a fost ucis pe 6 iulie cu o arma romaneasca, pistolul-mitraliera AK-47 Draco. Ucigasul, Ehmani Mack Davis, in varsta de 19 ani, l-a surprins si l-a ucis pe politist chiar in ... citeste toata stirea