Mistouri pe TikTok: La Cluj, caii alearga liberi pe benzi dedicate chiar in noua zona cu masterplan de dezvoltare

Un video surprins in Cluj-Napoca pe strada Bulevardul Muncii cu doi cai care alergau pe prima banda de pe artera, printre tramvaie si masini, postat pe TikTok, a fost prilej de mistouri printre internauti."Video rar cu 2 Mustang-uri prin Cluj", a fost unul dintre comentarii. "Da e normal la Cluj , tot timpul sunt pe Bulevardul Muncii", a fost un altul."La 100 de m de blocurile de 3000 euro/mp", au mai tinut sa comenteze oamenii."Macar in Cluj caii isi tin banda, in Bucuresti oamenii nici ... citește toată știrea