Un mistret a fost indrumat spre padure. in Floresti, de paznicii de vanatoare. Animalul salbatic s-a ratacit de turma si ajunse pe strada Sub Cetate.Luni dimineata, paznicii de vanatoare din Floresti au intervenit la acest caz. Mistretul ajunsese aproape de strada Sub Cetate si parcul Poligon, ... citeste toata stirea