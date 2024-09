Mitropolitul Clujului face apel pentru ajutorarea celor afectati de inundatiile din estul Romaniei: "Nadajduim sa fie sensibili oamenii"

Mitropolitul Clujului, Inaltpreasfintitul(IPS) Andrei Andreicut, face apel pentru ajutorarea celor afectati de inundatiile din estul Romaniei, in special in judetele Galati si Vaslui.In acest sens, duminica, 22 septembrie 2024, se va organiza o colecta in toate unitatile de cult (parohii si manastiri) din cuprinsul eparhiei. Dupa centralizarea colectei, toate fondurile vor fi virate eparhiilor afectate, in vederea ajutorarii sinistratilor.IPS Andrei Andreicut a ... citește toată știrea