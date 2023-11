"Cred ca sistemul de sanatate din Romania, tinand cont si de limitele acestei finantari, ofera pacientilor, in general populatiei, servicii satisfacatoare", spune ministrul."Cred ca nota pentru sistemul de sanatate din Romania este undeva intre 7 si 8, dar sa stiti ca, de multe ori, nu nota este importanta, ci trendul. Iar din punct de vedere al trendului, suntem, cu siguranta, pe un trend crescator si daca toate proiectele pe care noi le-am pus in pagina si au inceput sa se faca, in mod ... citeste toata stirea