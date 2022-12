Moarte sinistra la Cluj, in zilele de Craciun! Salvatorii nu au mai avut ce sa faca

Un barbat a fost gasit fara suflare a treia zi de Craciun, intr-o fantana din localitatea Unguras.Politia Cluj a fost alertata marti, 27 decembrie, in jurul orei 12.15, prin intermediul 112 despre faptul ca, in localitatea Unguras, a fost gasita intr-o fantana o persoana de sex masculin.Politistii ajunsi la fata locului au constatat ca fantana se afla in curtea unui imobil izolat, iar de la aproximativ 2-3 metri adancime, a fost extras trupul unui barbat in varsta de 60 de ani, din pacate, ... citeste toata stirea