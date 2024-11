Mobila, frigidere si chiuvete, aruncate intr-un parau din Cluj-Napoca! Locuitorii din zona sunt disperati: "Problema persista"

Clujenii care locuiesc pe strada Zanelor din cartierul Dambul Rotund sunt intampinati zilnic de un peisaj sumbru. Paraul din zona a devenit groapa de gunoi a celor care nu sunt dispusi sa plateasca pentru preluarea deseurilor voluminoase.Astfel, in albia paraului au ajuns frigidere, chiuvete, usi, mobila, in ciuda faptului ca exista un indicator plasat in capatul strazii care avertizeaza ca aruncarea deseurilor este strict interzisa."Pe Str. Zanelor din Cluj-Napoca sunt aruncate lunar ... citește toată știrea