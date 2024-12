Mobilizare de zile mari! Peste 1000 de politisti clujeni au asigurat siguranta la alegerile parlamentare. S-a lasat cu amenzi de mii de lei

De la inceperea votarii au fost semnalate 14 sesizari privind savarsirea unor posibile incidente electorale. In acest context au fost aplicate 6 masuri de sanctionare contraventionala, dintre care 4 amenzi in cuantum de 5.200 de lei si 2 avertismente. De asemenea, a fost intocmit un dosar penal sub aspectul infractiunii de frauda la vot.La nivelul Politiei municipiului Dej a fost sesizat faptul ca, o persoana care nu avea drept de vot s-a prezentat la sectia de votare nr. 214, din municipiu, ... citește toată știrea