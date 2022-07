Mocanita din Apuseni a repornit in acest sezon. Un drum cu trenuletul, intre Campeni si Carpinis, dureaza aproape 2 ore dus-intors

Mocanita din Apuseni a repornit in acest sezon. Asociatia Pentru Pastrarea Liniilor Inguste din Romania anunta ca a reusit din surse proprii sa faca intreaga linie circulabila, pana in Abrud (Alba), dupa inundatiile din sezonul trecut.In data de 2 iulie 2022 s-au reluat cursele de agrement cu Mocanita, cu plecare din gara Campeni. In fiecare sambata si duminica exista 3 plecari, la orele 10, 13 si 15. Durata parcursului este de o ora si jumatate, pana la ... citeste toata stirea