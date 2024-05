Modernizare de 5 stele! In Cluj au aparut trotuarele cu stalp prin mijloc: ,,Oare pana unde merg prostia, incompetenta, indiferenta" - FOTO

Un nou proiect ,,bine gandit" de modernizare a fost pus in practica pe o strada din Cluj. Constructorii au reusit sa faca astfel trotuare cu stalpi care trec chiar prin mijlocul lor.Imaginea a fost postata pe un grup dedicat clujenilor alaturi de mesajul ,,Oare pana unde merge prostia, incompetenta, indiferenta? Strada in ".Trotuarele sunt in acest caz aproape nefunctionale, mai ales in cazul persoanelor cu ... citește toată știrea