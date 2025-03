Modernizarea a doua parcuri din Cluj, in pauza. Dan Tarcea: "problema este una financiara"

Dan Stefan Tarcea, viceprimar al orasului, a anuntat ca modernizarile a doua parcuri din Cluj-Napoca mai au de asteptat. El a sustinut ca ambele proiecte au probleme de finantare. Este vorba despre zona Expo Transilvania si Cetatuia,Viceprimarul a explicat ca primaria nu are bani in prezent pentru cele doua zone: "La Expo Transilvania si la Cetatuia problema este una financiara, pentru ca nu sunt linii de finantare pentru aceste proiecte. Asteptam sa se deschida si sa aplicam, doar in Marasti ... citește toată știrea