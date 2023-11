Municipalitatea e emis autorizatia de construire pentru Parcul I.L. Caragiale din centrul Clujului, lucrarile de modernizare sunt in toi, Canalul Morii va fi descoperit pe Baritiu, dar soferii care aveau abonamente in zona intreaba autoritatile locale unde pot sa gaseasca un loc de parcare acum."Acum au inceput lucrarile in zona, cei care au abonamente de parcare pe strada nu mai gasesc parcare din cauza numarului mult mai mic de parcari. Unde am mai putea cauta parcare?", se arata intr-o ... citeste toata stirea