Modernizarea unui drum judetean din Cluj costa aproape 16 milioane de euro, e printre cele mai lungi din judet

Modernizarea unui drum judetean din Cluj costa aproape 16 milioane de euro.E vorba de drumul care leaga Luna de Sus de Buru si limita cu judeul Alba prin Baisoara, in lungime de 42 de kilometri. Lucrarile costa peste 62,24 milioane de lei plus TVA, adica aproape 16 milioane de euro. Este unul dintre cele mai lungi drumuri judetene din Cluj. "De o complexitate ridicata, lucrarile presupun interventia pe toata lungimea sectorului vizat, incepand de la fundatia drumului, in zonele unde se impune ... citeste toata stirea