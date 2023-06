Ordonanta de urgenta pentru instituirea unor masuri privind buna functionare a sistemului de invatamant, adoptata duminica de Guvern, a fost publicata in Monitorul Oficial, transmite Agerpres.ro.Actul normativ prevede:- In anul scolar 2022 - 2023, evaluarea elevilor prin doua probe transdisciplinare: limba si comunicare, matematica si stiinte, la finalul clasei a VI-a, nu se organizeaza.- La examenul national de Bacalaureat, pentru anul scolar 2022 - 2023, probele de evaluare a ... citeste toata stirea