"Modul rusesc" de a purta razboi in Ucraina: artilerie grea si atacuri asupra femeilor gravide si copiilor

Expertul in intelligence militar Ionut Sutea vorbeste, intr-un interviu pentru "Adevarul", despre trecerea in Ucraina la "modul rusesc de razboi", adica folosirea artileriei grele la scara larga, initial asupra obiectivelor militare, apoi si asupra celor civile, inclusiv a spitalelor. Sutea sustine ca putem vorbi de crime de razboi, la fel ca in campania din Siria a armatei ruse. Daca in primele zile ale razboiului din Ucraina armata rusa a fost atenta cu "pagubele colaterale", incercand sa