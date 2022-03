Momax continua expansiunea in Romania: Un nou magazin de mobila si decoratiuni in tendinte va fi deschis in Cluj-Napoca

Compania austriaca momax, care sarbatoreste anul acesta 20 de ani de existenta, isi continua expansiunea in Romania, expansiune inceputa in anul 2008, si construieste la Cluj-Napoca un nou magazin de mobila si decoratiuni in tendinte. Acesta va fi al patrulea magazin din Romania.Noul magazin de mobilier in tendinte va fi construit in imediata apropiere a centrului comercial Vivo, pe un teren de 57.000mA. Demararea constructiei este planificata pentru primul trimestru al anului 2022. ... citeste toata stirea