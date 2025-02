Moment emotionant pentru salvatorii din Cluj! Primul scafandru atestat a trecut in rezerva: ,,Voi nu sunteti colegii mei. Voi sunteti familia mea!" - FOTO

Primul scafandru atestat al ISU Cluj, plutonier adjutant sef Somlea Gheorghe, a trecut in rezerva, in urma unui moment emotionant petrecut in aceasta dimineata, 17 februarie 2025.Dupa 30 de ani petrecuti in activitate, plutonierul adjutant sef Somlea Gheorghe a trecut in rezerva.ISU Cluj a publicat un mesaj despre cariera lui ,,Ghita" si despre importanta pe care a avut-o acesta in cadrul ISU Cluj.,,In aceasta dimineata a avut loc un moment special in curtea unitatii noastre. Dupa aproape ... citește toată știrea