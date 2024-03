Moment istoric in Cluj-Napoca, dupa ce de ieri pe semipietonala Eroilor au fost montate bannere de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, care are loc in fiecare an in 15 martie."Moment istoric in Cluj-Napoca: strada Eroilor s-a imbracat azi intr-un decor festiv de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni", a anuntat ieri viceprimarita Olah Emese. "Locuitorii orasului pot admira timp de trei zile ornamente tematice de 15 martie pe stalpii de iluminat. Dar acest lucru nu este doar un element estetic, nu ... citește toată știrea