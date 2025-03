Moment istoric in Floresti! Se ridica primul muzeu construit de la zero in Romania in ultimii 100 de ani. Va atrage turisti din toata tara - FOTO

Un muzeu care celebreaza istoria, valorile si diversitatea din Transilvania va fi construit in Floresti! Acest lucru marcheaza o premiera nationala, muzeul urmand sa fie primul construit de la zero in Romania in ultimii 100 de ani.Primarul comunei Bogdan Pivariu a facut anuntul, mentionand ca deja a dat startul proiectului.,,Astazi am dat startul proiectului: Complex Muzeal Galeria Istorica a Transilvaniei! Marcam astfel un moment deosebit in istoria noastra culturala prin lansarea acestui ... citește toată știrea