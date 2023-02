Moment istoric pentru cercetarea arheologica din Romania: a fost depus dosarul de nominalizare a Limesului Dacic pentru inscrierea in Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, de catre cercetatorii clujeni.Dosarul a fost depus in urma cu cateva zile, in 31 iaunarie. Mai exact e vorba de dosarul de nominalizare a Frontierelor Imperiului Roman, mai precis ale Daciei, la UNESCO in Paris. E incununarea unor eforturi ale specialistilor de 130 de ani incoace, in special in contextul in care un program ... citeste toata stirea