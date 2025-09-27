Editeaza

Momente de groaza pentru o fetita de 7 ani din Cluj! Aceasta a fost strangulata de un coleg de clasa: Minora a fost transportata de urgenta la spital

Sursa: Stiri de Cluj
Sambata, 27 Septembrie 2025, ora 16:50
18 citiri
O fetita de 7 ani din Campia Turzii a fost agresata fizic de un coleg de clasa in incinta scolii, iar politistii au deschis un dosar penal pentru loviri sau alte violente. Incidentul a avut loc in data de 23 septembrie, in timpul unei pauze, iar cercetarile continua pentru a stabili toate circumstantele.
Fetita de 7 ani agresata de coleg la scoala in judetul Cluj: Politia a deschis dosar penalPotrivit Inspectoratului de Politie Judetean Cluj, la sediul Sectiei 4 Politie Campia Turzii s-a ...citește toată știrea

