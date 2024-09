Momente de panica pentru un clujean si copiii lui! Se plimbau cu bicicletele prin Sopor si au fost intampinati de o haita de caini: "Mi-am chemat sotia"

Un clujean si copiii sai au avut parte de o sperietura zdravana, dupa ce au iesit la plimbare cu bicicletele prin cartierul Sopor din Cluj-Napoca.El a relatat ca la un moment dat, in apropierea viitorului bazin de inot din Borhanci, au fost intampinati de o haita de caini veniti de la o stana din apropiere.Clujeanul sustine ca a fost nevoit sa o cheme pe sotia sa pentru a-i lua pe copii cu masina in siguranta."Urcand dealul Soporului impreuna cu copiii pe biciclete, am fost intampinati de o ... citește toată știrea