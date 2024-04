Momente grele pentru Florin Piersic

Actorul Florin Piersic a fost operat in Cluj-Napoca, dupa ce s-a simtit foarte rau. El este in spital si acum, sub supravegherea medicilor.Florin Piersic a ajuns la Spitalul Militar din Cluj, de cateva zile, unde a suferit o interventie chirurgicala.Actorul ar fi avut o infectie la un genunchi si s-a simtit rau in ultima perioada, astfel ca a fost nevoie de operatie de urgenta.Purtatorul de cuvant al Spitalului Militar, Emilia Sima, a ... citește toată știrea