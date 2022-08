Momentul de glorie in care Romania a fost pe locul 2 in lume la Olimpiada, dupa SUA. De ce a sfidat Ceausescu Rusia

La Olimpiada de vara din 1984, din Los Angeles, Romania a adus acasa 53 de medalii, situandu-se pe locul 2 in lume, dupa SUA. Participarea la evenimentul sportiv a reprezentat o sfidare la adresa Rusiei, care a facut presiune asupra lui Ceausescu pentru a boicota evenimentul. Argumentul care l-a convins pe dictator, pe langa cei 120.000 de dolari primiti pentru participare, a avut legatura cu contextul economic din tara. 38 de ani au trecut de la un moment unic in sportul romanesc, in care ... citeste toata stirea